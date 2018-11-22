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      "Не противоречит украинским законам": Сийярто о скандале с венгерскими паспортами на Закарпатье

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      Петер Сийярто
      Петер Сийярто / Фото из открытых источников

      Выдача венгерских паспортов в Закарпатье соответствует венгерским, европейским и международным нормам и не противоречит законам Украины.

      Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в комментарии DW.

      Читайте также: Почему Венгрия конфликтует с Украиной и другими соседями: объяснения посла

      В международном праве четко прописано, кто имеет право на двойное гражданство. И на Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство. Если вы посмотрите на украинские законы, то там нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны – это преступление или это запрещено,
      – подчеркнул Сийярто.

      Он отметил, что только сейчас в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому может быть применено такое наказание.

      Кроме этого, Сийярто выразил свое удивление относительно того, почему соответствующий скандал вообще возник.

      "Все, что мы делали, полностью соответствовало венгерским, международным и европейским нормам", – добавил глава венгерского МИД.

      Смотрите видео: Сийярто прокомментировал скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье

      Напомним, недавно между Украиной и Венгрией разгорелся серьезный скандал. Конфликт разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, на котором снято, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство Венгрии и присягают ей на верность.

      4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.

      В чем суть "паспортного скандала"?
      В сентябре 2018 года стало известно, что на Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта. Это вызвало громкий дипломатический скандал. Однако впоследствии в СМИ появилась информация, что в Берегово украинцам на самом деле не выдавали венгерских паспортов, а на видео зафиксирован лишь один из этапов для получения гражданства Венгрии. Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что проблема скандала с выдачей венгерских паспортов в Берегово заключается не только в самом факте издания документов, но и в требованиях скрыть это от украинской власти.

      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Венгрия Скандал з угорськими паспортами Новости Закарпатья
      Источник: 24 Канал
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