Про це 24 Каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв, зазначивши, що детальніша інформація щодо прольоту 21 жовтня очікується від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Нагадаємо, що ввечері 20 жовтня росіяни також завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок якого постраждала 12-річна дитина.

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Це відкритий тероризм

"Моніторингові ресурси повідомляють, що вочевидь це знов клятий "Іскандер-М", – наголосив кореспондент.

Пізно ввечері 20 жовтня в Покровському районі міста також пролунав гучний вибух, який почули також мешканці інших районів.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, по Кривому Рогу вдарила ракета. За попередніми даними, це також був "Іскандер-М", випущений з території тимчасово окупованого Криму.

Влучання відбулось в густо населений житловий масив Кривого Рогу. Вибухова хвиля пошкодила готель, п'ять багатоповерхових будинків, об'єкт культури, відділення банку, два магазини та щонайменше 14 легкових автівок,

– повідомив він.

Внаслідок ракетної атаки 20 жовтня, за офіційними даними, постраждали чотири особи. Загиблих, на щастя немає. Серед чотирьох поранених – 12-річна дівчинка, 22-річний чоловік, а також жінки 36 та 63 років. Медики надали їм першу допомогу. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Також на місці ракетного прильоту працювали всі оперативні служби, які мають допомагати людям і ліквідовувати наслідки ракетного обстрілу.

Щодо обстрілу, який відбувся сьогодні, 21 жовтня, чекаємо на офіційну інформацію. Сподіваємося, що немає поранених, а тим більше жертв,

– сказав Фефілатьєв.

Він уточнив, що візуально місце влучання виглядає так, що це не прильот С-300, а саме балістичної ракети. Крім того, попередньо моніторингові ресурси зазначають, що з території тимчасово окупованого Кримського півострову росіяни стріляють саме ракетами "Іскандер-М".

Для розуміння масштабів руйнування, за його словами, вибухова речовина в кожній ракеті становить приблизно 480 кілограмів. Також ці прильоти відбуваються суто в міській забудові, де багато цивільних об'єктів, немає ані військових частин, ані жодних інших мілітаристських об'єктів, щоб росіяни начебто мали право запускати своє залізяччя. Там розташовані готелі, багатоповерхівки.

"Це відкритий тероризм, тому що потужна армійська зброя летить по житлових кварталах міста", – наголосив Олександр Фефілатьєв.

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