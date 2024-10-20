О 23:00 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. На Дніпропетровщині була оголошена тривога.

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Вибухи у Кривому Розі

Одночасно моніторингові канали попередили про пуски балістичних ракет з території окупованого Криму.

За хвилину стало відомо про рух швидкісної цілі через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу. У місті пролунали вибухи.

За даними моніторів, вибухи прогриміли в межах Кривого Рогу. Попередньо, ворог використав одну балістичну ракету "Іскандер-М".

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив удар балістикою. Він закликав не робити знімків місця прильоту і не поширювати їх в інтернеті.

Перебуваємо в укриттях або правило двох стін - можуть бути повторні пуски,

– попередив чиновник.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 жовтня Кривий Ріг зазнав подвійної балістичної атаки. Тоді було пошкоджено 15 багатоповерхівок, магазини, кав'ярню, церкву, відділення банку, офісні приміщення, газогін, і майже три десятки автомобілів. Внаслідок удару постраждали 17 людей – 3 жінок і 14 чоловіків.