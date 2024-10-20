В 23:00 воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления. В Днепропетровской области была объявлена ​​тревога.

Смотрите также В Харькове прозвучала серия взрывов: есть пострадавшие

Взрывы в Кривом Роге

Одновременно мониторинговые каналы предупредили о пусках баллистических ракет с территории оккупированного Крыма.

Через минуту стало известно о движении скоростной цели через Херсонщину в направлении Кривого Рога. В городе раздались взрывы.

По данным мониторов, взрывы прогремели в пределах Кривого Рога. Предварительно, враг использовал одну баллистическую ракету "Искандер-М".

Напомним, что в ночь на 20 октября Кривой Рог подвергся двойной баллистической атаке. Тогда было повреждено 15 многоэтажек, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения, газопровод и почти три десятка автомобилей. В результате удара пострадали 17 человек – 3 женщин и 14 мужчин.