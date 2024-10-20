Вечером 20 октября в Харькове слышали звуки взрывов, сообщает 24 Канал.

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Харьков под ударом оккупантов

Незадолго до 22:00 в ряде областей, в частности, на Харьковщине была объявлена ​​воздушная тревога. Военные объяснили, что она связана с активностью тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. В 22:01 стало известно о пуске КАБа в Харьковской области. Тогда в Харькове раздались первые взрывы. Вскоре в городе снова прогремели взрывы, сопровождавшиеся сообщениями мониторов о пусках управляемых авиабомб. По меньшей мере, четыре взрыва слышали в Харькове.

Оккупанты наносят удары! Харьков и район: будьте в укрытиях!

– предупредил председатель ОВА Олег Синегубов в 22:10.

Впоследствии мэр Игорь Терехов уточнил, что под ударами оказались три района города. У некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением.

По словам Синегубова, профильные экстренные службы выехали на места вражеских попаданий в Харькове.

По состоянию на 22.23 известно о двух пострадавших.

К слову, поздно вечером 19 октября Россия ударила по Новобаварскому району Харькова. оккупанты атаковали боеприпасом "Гром-Е1".