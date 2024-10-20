Воздушный террор от россиян продолжается. По словам президента Зеленского, страна-агрессорка выпустила более 20 ракет, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов по Украине за неделю.
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21:51, 20 октября
Группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области!
21:51, 20 октября
Вражеский БпЛА с Сумщины на Полтавщину!
21:35, 20 октября
Где звучит тревога в Украине
21:31, 20 октября
Вражеский БПЛА с Сумщины движется на Черниговщину.
21:22, 20 октября
Черниговщина – угроза ударных БПЛА!
21:01, 20 октября
Воздушные силы объявили об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.