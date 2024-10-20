Президент Украины подчеркнул, что ежедневно Россия наносит удары по нашим городам и общинам. По его словам, это сознательный террор врага против наших людей.

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Украине нужны средства ПВО

Украинский лидер рассказал, что за эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет различных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов различных типов.

Объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору,

– подчеркнул он.

Зеленский также в очередной раз подчеркнул, что наше государство нуждается в большем количестве средств ПВО и дальнобойности. Кроме этого, он также выразил благодарность всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас.

В частности, ночью на 20 октября Россия запустила по Украине 49 ударных дронов и 2 ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили 31 "Шахед".