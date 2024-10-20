Президент України наголосив, що щоденно Росія завдає ударів по наших містах і громадах. За його словами, це свідомий терор ворога проти наших людей.

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Україна потрібні засоби ППО

Український лідер розповів, що за цей тиждень російські терористи застосували проти України понад 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів.

Об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору,

– наголосив він.

Зеленський також вкотре підкреслив, що наша держава потребує більше засобів ППО та далекобійності. Крім цього, він також висловив вдячність усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас.

Зокрема, вночі проти 20 жовтня Росія запустила по Україні 49 ударних дронів та 2 ракети. Сили протиповітряної оборони збили 31 "Шахед".