Этой ночью дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области. Он является составляющей российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США, поскольку продукция завода используется для ведения войны в Украине.

На этом заводе враг производит взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Расстояние от украинской границы до завода - 900 км. После "визита" украинских дронов россияне всю ночь писали в соцсетях о прилетах по заводу, страшные "хлопки" и спрашивали "что происходит?".

"СБУ отработала над усилением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дроновые, которые дают моментальный эффект. Работа над урезанием военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.