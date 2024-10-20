Наибольшее количество зафиксировали в небе над Курской областью, однако дроны пролетали также по территории по меньшей мере еще 6 регионов. Что известно о ночной атаке на Россию, передает 24 Канал.

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Атака на Россию и удары по Дзержинску

Так, минобороны России сообщило об уничтожении 110 украинских беспилотников в течение ночи. Отмечается, что 43 БпЛА якобы были ликвидированы над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 – над Орловской, 8 – над Нижегородской, 7 – над Белгородской, 6 – над Брянской, один – над территорией Московской области.

В частности, россияне заявляют об атаке на территорию промзоны в Дзержинске, что в Новгородской области. Вероятно, речь идет о ударе по одному из крупнейших заводов, производящего взрывчатку – завода Свердлова. Из его цехов могут выходить боеприпасы, артиллерийские снаряды и КАБы. Местные сообщают о минимум 7 попаданиях.

Удар по заводу в Джержинске: смотрите видео

Однако сами россияне смогли выдать информацию лишь о том, что 4 сотрудника пожарной части якобы получили легкие ранения. Указывается, что их уже отпустили домой. На месте работают российские службы.

Атака БпЛА на российских завод: смотрите видео