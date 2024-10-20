Найбільшу кількість зафіксували у небі над Курською областю, проте дрони пролітали також територією щонайменше ще 6 регіонів. Що відомо про нічну атаку на Росію, передає 24 Канал.

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Атака на Росію і удари про Дзержинську

Так, міноборони Росії повідомило про знищення 110 українських безпілотників протягом ночі. Зазначається, що 43 БпЛА нібито було ліквідовано над Курською областю, 27 – над Липецькою, 18 – над Орловською, 8 – над Нижегородською, 7 – над Білгородською, 6 – над Брянською, один – над територією Московської області.

Зокрема, росіяни заявляють про атаку на територію промзони у Дзержинську, що у Новгородській області. Ймовірно, йдеться про удар по одному з найбільших заводів, що виробляє вибухівку – заводу Свєрдлова. З його цехів можуть виходити боєприпаси, артилерійські снаряди та КАБи. Місцеві повідомляють про мінімум 7 влучань.

Удар по заводу у Джержинську: дивіться відео

Проте самі росіяни спромоглися видати інформацію лише про те, що 4 співробітники пожежної частини буцімто отримали легкі поранення. Вказується, що їх вже відпустили додому. На місці працюють російські служби.

Атака БпЛА на російських завод: дивіться відео