Видео удара по заводу в Дзержинске уже обнародовали в сети. Об этом пишет 24 Канал.
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Атака на завод Свердлова в Дзержинске
Момент взрыва на заводе имени Свердлова попал на видео. На обнародованных кадрах видно прилет и пожар.
Кстати Оккупанты заявили об атаке дронов на Москву: вблизи столицы России было громко
Взрыв на заводе Свердлова: смотрите видео
Где расположен завод Свердлова на карте:
Что известно об атаке на завод Свердлова
- РосСМИ около 05:00 20 октября сообщили об атаке дронов. Писали о выстрелах и взрывах.
- Местные сообщили, что возле завода имени Свердлова дым. Также россияне жаловались на по меньшей мере 10 взрывов.
- Кстати, накануне прилетов российские мониторинговые ресурсы писали, что в сторону Нижегородской области летят беспилотники.
- Официально российские захватчики удар по заводу не комментировали.
Что известно о заводе имени СвердловаЭто градообразующее предприятие входит в военно-промышленный комплекс страны-агрессора.
Оккупанты заявляют, что этот завод является одним из крупнейших производителей якобы "промышленных взрывчатых веществ для горнорудной и нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ".
Правда, в сети пишут, что предприятие производит разнообразную оборонную продукцию, – артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, боеприпасы для инженерных войск и систем вертолетного минирования, кумулятивные противотанковые управляемые ракеты, боеголовки для ракетных комплексов ПВО.
Завод использует все имеющиеся методы снаряжения, – прессования, шнекования, заливка, что позволяет снаряжать практически все виды боеприпасов. И является единственным в стране-агрессоре производителем октогена и гексогена.
После полномасштабного вторжения России находится под санкциями Украины, стран ЕС, Канады, США, Великобритании, Японии и Швейцарии.