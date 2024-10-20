Видео удара по заводу в Дзержинске уже обнародовали в сети. Об этом пишет 24 Канал.

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Атака на завод Свердлова в Дзержинске

Момент взрыва на заводе имени Свердлова попал на видео. На обнародованных кадрах видно прилет и пожар.

Кстати Оккупанты заявили об атаке дронов на Москву: вблизи столицы России было громко

Взрыв на заводе Свердлова: смотрите видео

Где расположен завод Свердлова на карте:

Что известно об атаке на завод Свердлова

  • РосСМИ около 05:00 20 октября сообщили об атаке дронов. Писали о выстрелах и взрывах.
  • Местные сообщили, что возле завода имени Свердлова дым. Также россияне жаловались на по меньшей мере 10 взрывов.
  • Кстати, накануне прилетов российские мониторинговые ресурсы писали, что в сторону Нижегородской области летят беспилотники.
  • Официально российские захватчики удар по заводу не комментировали.

Что известно о заводе имени Свердлова

Это градообразующее предприятие входит в военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Оккупанты заявляют, что этот завод является одним из крупнейших производителей якобы "промышленных взрывчатых веществ для горнорудной и нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ".

Правда, в сети пишут, что предприятие производит разнообразную оборонную продукцию, – артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, боеприпасы для инженерных войск и систем вертолетного минирования, кумулятивные противотанковые управляемые ракеты, боеголовки для ракетных комплексов ПВО.

Завод использует все имеющиеся методы снаряжения, – прессования, шнекования, заливка, что позволяет снаряжать практически все виды боеприпасов. И является единственным в стране-агрессоре производителем октогена и гексогена.

После полномасштабного вторжения России находится под санкциями Украины, стран ЕС, Канады, США, Великобритании, Японии и Швейцарии.