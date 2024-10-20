В то время, как Россия запустила вражеские беспилотники на территорию Украины, в самой стране-агрессоре тоже было неспокойно. Мониторинговые каналы врага писали о взрывах и, якобы, работу ПВО над российскими городами.

Смотрите также В России таинственно умер еще один топ-менеджер нефтекомпании: рядом нашли предсмертную записку

Взрывы в Курске

Взрывы в Курске подтвердил губернатор российской Курской области Алексей Смирнов. Он просил россиян не стоять близко к окнам.

"ПВО работает! Отойдите подальше от окон!", – говорится в сообщении оккупанта.

В то же время россиянам и писать о взрывах ничего не надо было. Они и сами видели и слышали, что происходит. В сети они делились кадрами, на которых слышны взрывы.

Взрывы повторялись несколько раз. Поэтому, в местных телеграмм-каналах продолжали об этом писать и призывали быть осторожными из-за возможных падений обломков.

"В Курской области продолжаются сбивания БПЛА. Не попадайте под осколки", – писали российские ресурсы.

Взрывы в Брянске

Губернатор области Александр Богомаз в телеграмме сообщил, что в Брянском регионе работала российская "пво". Он традиционно обвинил в атаке "киевский режим" и беспилотники. По словам российского чиновника, беспилотник, якобы, обнаружили и уничтожили.

Заверил, что обошлось без жертв и разрушений.

Громко в Орловской области

Тот же сценарий почти дословно повторил еще один российский губернатор – Кличков. Он отвечает за порядок в Орловской области. И, как он должен был признать, этой ночью регион снова стал объектом атак.

Кличкову пригрезились аж 7 украинских БпЛА. Он тоже отчитался о якобы уничтожении целей на территории области системами противовоздушной обороны.

"Пострадавших и разрушений нет, работают оперативные службы. Наши силы противовоздушной обороны продолжают вести круглосуточное дежурство в усиленном режиме", – очень "авторитетно" отметил Кличков.

А потом через несколько часов, уже после полуночи, он написал о якобы сбитии еще 4 дронов.

В сети тоже продолжали делиться впечатлениями от звуков в городах.

Также впоследствии стало известно, что в Орловской области упал неизвестный беспилотник.

-