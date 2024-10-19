Об этом сообщили Воздушные силы. Где сейчас вражеские дроны, в каких областях есть угроза удара, передает 24 Канал.
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21:14, 19 октября
Где сейчас тревога: смотрите на карте
21:11, 19 октября
Активность российской тактической авиации на Северо-Восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
20:40, 19 октября
Воздушные силы сообщили, что в Одесской области угроза применения ударных беспилотников.