Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі дрони, в яких областях є загроза удару, передає 24 Канал.

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21:14, 19 жовтня Де зараз тривога: дивіться на карті

21:11, 19 жовтня Активність російської тактичної авіації на Північно-Східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.