Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі дрони, в яких областях є загроза удару, передає 24 Канал.
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21:14, 19 жовтня
Де зараз тривога: дивіться на карті
21:11, 19 жовтня
Активність російської тактичної авіації на Північно-Східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
20:40, 19 жовтня
Повітряні сили повідомили, що в Одеській області загроза застосування ударних безпілотників.