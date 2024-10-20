У той час, як Росія запустила ворожі безпілотники на територію України, в самій країні-агресорі теж було неспокійно. Моніторингові канали ворога писали про вибухи і, начебто, роботу ППО над російськими містами.

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Вибухи в Курську

Вибухи у Курську підтвердив губернатор російської Курської області Олексій Смирнов. Він просив росіян не стояти близько до вікон.

"ППО працює! Відійдіть подалі від вікон!", – ідеться у повідомленні окупанта.

Водночас росіянам і писати про вибухи нічого не треба було. Вони і самі бачили і чули, що відбувається. У мережі вони ділились кадрами, на яких чуто вибухи.

Вибухи повторювались кілька разів. Тож, у місцевих телеграм-каналах продовжували про це писати і закликали бути обачними через можливі падіння уламків.

"У Курській області тривають збиття БПЛА. Не потрапляйте під осколки", – писали російські ресурси.

Вибухи у Брянську

Губернатор області Олександр Богомаз у телеграмі повідомив, що у Брянському регіоні працювала російська "пво". Він традиційно звинуватив в атакі "київський режим" і безпілотники. За словами російського чиновника, безпілотник, нібито, виявили і знищили.

Запевнив, що обійшлося без жертв та руйнувань.

Гучно в Орловській області

Той же сценарій майже дослівно повторив ще один російський губернатор – Кличков. Він відповідає за порядок в Орловській області. Та, як він мусив визнати, цієї ночі регіон знову став об'єктом атак.

Кличкову примарились аж 7 українських БпЛА. Він теж прозвітував про нібито знищення цілей на території області системами протиповітряної оборони.

"Постраждалих та руйнувань немає, працюють оперативні служби. Наші сили протиповітряної оборони продовжують вести цілодобове чергування у посиленому режимі", – дуже "авторитетно" зазначив Кличков.

А потім через кілька годин, уже після опівночі, він написав про нібито збиття ще 4 дронів.

У мережі теж продовжували ділитись враженнями від звуків у містах.

Також згодом стало відомо, що в Орловській області впав невідомий безпілотник.

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