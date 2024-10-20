Відео удару по заводі в Дзержинську вже оприлюднили в мережі. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Атаки "добрих" дронів: в російських Курську, Брянську та Орловській області заявили про обстріли
Атака на завод Свердлова в Дзержинську
Момент вибуху на заводі імені Свердлова потрапив на відео. На оприлюднених кадрах видно приліт і пожежу.
До речі Окупанти заявили про атаку дронів на Москву: поблизу столиці Росії було гучно
Вибух на заводі Свердлова: дивіться відео
Де розташований завод Свердлова на карті:
Що відомо про атаку на завод Свердлова
- РосЗМІ близько 05:00 20 жовтня повідомили про атаку дронів. Писали про постріли та вибухи.
- Місцеві повідомили, що біля заводу імені Свердлова дим. Також росіяни скаржилися на щонайменше 10 вибухів.
- До речі, напередодні прильотів російські моніторингові ресурси писали, що в бік Нижньогородської області летять безпілотники.
- Офіційно російські загарбники удар по заводу не коментували.
Що відомо про завод імені СвердловаЦе містоутворювальне підприємство входить до військово-промислового комплексу країни-агресора.
Окупанти заявляють, що цей завод є одним з найбільших виробників нібито "промислових вибухових речовин для гірничорудної та нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт".
Щоправда, у мережі пишуть, що підприємство виробляє різноманітну оборонну продукцію, – артилерійські снаряди, авіаційні бомби, боєприпаси для інженерних військ і систем вертолітного мінування, кумулятивні протитанкові керовані ракети, боєголовки для ракетних комплексів ППО.
Завод використовує всі наявні методи спорядження, – пресування, шнекування, заливка, що дає змогу споряджати практично всі види боєприпасів. Та є єдиним у країні-агресорці виробником октогену й гексогену.
Після повномасштабного вторгнення Росії перебуває під санкціями України, країн ЄС, Канади, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.