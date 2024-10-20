Так, оккупанты используют "Шахеды" также как разведывательные дроны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в телеграме.

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Россия использует "Шахеды" для разведки

Лейтенант отметил, что российские захватчики опубликовали кадры с камеры "Шахеды". Также показал скриншот с видео.

Как я и говорил ранее, Россия использует "Шахеды" сейчас также как разведчики,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Кроме этого, значительное количество из этих дронов летит без боевой части и управляется дистанционно. В частности, через контрабандные Starlink, уточнил руководитель ЦПД.

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Россия использует "Шахеды", в частности, для разведки / Скриншот из телеграма Коваленко

Кстати, в ночь на 20 октября оккупанты атаковали Украину 49 ударными дронами. ПВО сбила 31. Еще 13 российских беспилотников локально потеряно, 2 – улетели в направлении Беларуси.