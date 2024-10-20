Командир батальона ударных беспилотников Юрий Федоренко с позывным "Ахиллес" рассказал о том, что россияне изменили тактику в запуске "Шахедов". По его словам, они работают на то, чтобы нанести наиболее эффективный удар.

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Врагу важны маршруты полетов

Военный сказал, что они изменили высотность пролета и количество самих дронов. Он также отметил, что есть также и другие моменты.

Федоренко объяснил, что россияне пытаются понять, что будет эффективно, а что нет.

Плюс – для противника важно понимать маршруты пролета,

– отметил он.

Кроме этого, командир батальона уданых БпЛА обратился к украинцам с просьбой не выкладывать в соцсети места прилетов, ведь так противник корректирует свой огонь. Федоренко подчеркнул, что говорит об этом как человек, который напрямую приобщен к применению различных беспилотников, которые работают глубоко на территории России.