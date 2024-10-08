Про нову тактику росіян розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Для розвідки росіяни запускають окремі безпілотники.

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"Шахеди" застосовують з розвідувальною метою

Основні атаки "Шахедів" росіяни традиційно здійснюють вночі, однак наразі нерідко трапляються випадки, коли окремі БпЛА "намотують кола" і вдень.

Доброго ранку. Шахеди традиційно вдень виступають у ролі розвіддронів, уважно,

– написав Коваленко.

Раніше Андрій Коваленко також повідомляв, що Росія встановила Starlink на Shahed-136. Це дає необмежену дальність зв'язку для БпЛА, що літає на 2000 кілометрів та доводить, що окупанти використовують "Шахеди" як розвіддрони на дальні дистанції.

До слова, в ніч на 8 жовтня ворог атакував 19 ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська в Росії. В Повітряних силах повідомили, що 18 безпілотників було збито силами ППО, а ще один ударний БпЛА повернувся в Росію.