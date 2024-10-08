Наші захисники неба під час тривоги працювали у 5 областях країни. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Цікаво Київщину атакували дрони невизначеного типу: ППО спрацювала по ворожих БпЛА

Як відпрацювала ППО в Україні по областях

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 8 жовтня 2024 року, а саме із 19:00 7 жовтня по 08:30 8 жовтня, ворог задав удару по Одеській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з окупованого Криму, а також 19 ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська, Росії.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України,

– зазначили військові.

Водночас у Повітряних силах підкреслили, що ще один ударний безпілотник повернувся в Росію.



Як відпрацювала ППО по ворожих цілях вночі 8 жовтня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

До слова, вночі 8 жовтня в Одесі чули вибухи, які пролунали під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, гучно було через роботу протиповітряної оборони.

Окрім того, у Київській області цієї ж ночі фіксували безпілотники невстановленого типу. По цих ворожих цілях також відпрацювала ППО, про що відзвітувалися в ОВА.