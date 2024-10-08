Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про небезпеку для регіону.

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В Одесі пролунали вибухи

Повітряна тривога в Одесі та області почалася о 00:54 через загрозу ударних БпЛА. Про загрозу повідомляли й мешканців Миколаївської області. "Миколаївська та Одеська області – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", – писали у Повітряних силах.

Вже о 01:09 місцеві пабліки та моніторингові канали повідомили про "Шахеди" над містом. Вже за мить в Одесі почули вибухи. За попередньою інформацією, гучно було через роботу протиповітряної оборони.

Незадовго після цього міський голова Геннадій Труханов звернувся до містян із закликом не нехтувати власною безпекою.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Ударні БпЛА над містом,

– написав він.

Зауважимо, що пізніше Повітряні сили повідомили про фіксацію дронів-камікадзе в акваторії Чорного моря в районі Одеси. "Не ігноруйте сигнал тривоги, перебувайте в укриттях", – додали там.

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