Так, окупанти використовують "Шахеди" також як розвідувальні дрони. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в телеграмі.

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Росія використовує "Шахеди" для розвідки

Лейтенант зауважив, що російські загарбники опублікували кадри з камери "Шахеди". Також показав скриншот з відео.

Як я і говорив раніше, Росія використовує "Шахеди" зараз також як розвідники,

– наголосив Андрій Коваленко.

Окрім цього, значна кількість з цих дронів летить без бойової частини й керується дистанційно. Зокрема, через контрабандні Starlink, уточнив керівник ЦПД.

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Росія використовує "Шахеди", зокрема, для розвідки / Скриншот з телеграму Коваленка

До речі, у ніч на 20 жовтня окупанти атакували Україну 49 ударними дронами. ППО збила 31. Ще 13 російських безпілотників локаційно втрачено, а 2 – полетіли в напрямку Білорусі.