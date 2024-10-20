Вночі проти 20 жовтня Росія знову атакувала Україну "Шахедами". По цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони.

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Летіло 49 БпЛА

Росія атакувала Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БпЛА типу та дронами невстановленого типу. Ворог запускав різні види озброєння з Єйську, Приморсько-Ахтарську.

Повітряні сили зафіксували 51 повітряну ціль: 49 ворожих безпілотників та дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Станом на 10:00 вдалося збити 31 ударний дрон. Сили ППО працювали у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Крім цього, 13 російських безпілотників локаційно втрачені. Ще два БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі.