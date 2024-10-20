Повітряний терор від росіян триває. За словами президента Зеленського, країна-агресорка випустила понад 20 ракет, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів по Україні за тиждень.
Дивіться також Не тільки для ударів: у ЦПД пояснили, для чого ще Росія використовує "Шахеди"
21:51, 20 жовтня
Група БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини!
21:51, 20 жовтня
Ворожий БпЛА з Сумщини на Полтавщину!
21:35, 20 жовтня
Де лунає тривога в Україні
21:31, 20 жовтня
Ворожий БпЛА з Сумщини рухається на Чернігівщину.
21:22, 20 жовтня
Чернігівщина – загроза ударних БпЛА!
21:01, 20 жовтня
Повітряні сили оголосили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.