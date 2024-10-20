Повітряний терор від росіян триває. За словами президента Зеленського, країна-агресорка випустила понад 20 ракет, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів по Україні за тиждень.

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Група БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини!

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Ворожий БпЛА з Сумщини на Полтавщину!

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Де лунає тривога в Україні

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21:22, 20 жовтня

Чернігівщина – загроза ударних БпЛА!

21:01, 20 жовтня

Повітряні сили оголосили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.