Увечері 20 жовтня у Харкові чули звуки вибухів, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія запустила "Шахеди" з півночі: де існує небезпека

Харків під ударом окупантів

Незадовго до 22:00 у низці областей, зокрема на Харківщині була оголошена повітряна тривога. Військові пояснили, що вона пов'язана із активністю ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. О 22:01 стало відомо про пуск КАБу на Харківщині. Тоді у Харкові пролунали перші вибухи. Незабаром у місті знову прогриміли вибухи, які супроводжувалися повідомленнями моніторів про пуски керованих авіабомб. Щонайменше чотири вибухи чули у Харкові.

Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях!,

– попередив голова ОВА Олег Синєгубов о 22:10.

Згодом мер Ігор Терехов уточнив, що під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням.

За словами Синєгубова, профільні екстрені служби виїхали на місця ворожих влучань у Харкові.

Станом на 22:23 відомо про двох постраждалих.

До слова, пізно увечері 19 жовтня Росія вдарила по Новобаварському району Харкова. Окупанти атакували боєприпасом "Гром-Е1".