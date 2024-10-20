Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, на місці нічної атаки вже завершили рятувальну операцію.

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В Дніпропетровській ОВА зазначили, що серед постраждалих 3 жінки і 14 чоловіків.

За уточненою інформацією, були пошкоджені 15 багатоповерхівок, магазини, кав'ярня, церква, відділення банку, офісні приміщення і газогін.

Також були потрощені майже три десятки автомобілів.

У спеціальному штабі місцеві можуть отримати osb-плити і плівку. Будівельні матеріали – аби власники могли полагодити побите. Також приймають заяви про пошкоджене майно. Комунальники прибирають місто від уламків,

– написав Сергій Лисак.

Очільник ОВА також подякував тим, хто допомагає долати наслідки російського терору.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

В Кривому Розі ліквідовують наслідки ракетної атаки / Фото: Сергій Лисак