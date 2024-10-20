Ворог атакував Кривий Ріг орієнтовно о 22:40 та о 23:11 19 жовтня. Внаслідок удару загорілась автівка.

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Влада розповіла про наслідки атаки по Кривому Розі

За уточненими даними, через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей. З них 14 знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх – середньої тяжкості,

– заявив глава Дніпропетровської ОВА.

За його словами, російська атака у місту пошкодила:

готель,

магазин,

адмінбудівлю,

навчальний заклад,

сім багатоквартирних будинків.

Влада показала наслідки атаки по Кривому Розі / фото ОВА

Окрім того, внаслідок удару побиті орієнтовно 15 машин. Зокрема, три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції та швидка.

У місті розгорнули штаби. Там приймають заяви про пошкоджене майно. А ще – видають будматеріали. Людей забезпечують їжею і гарячим чаєм,

– запевнив Сергій Лисак.

До речі, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що Росія пошкодила в місті 15 будинків, 3 заклади освіти, 3 адмінбудівлі (райвиконком, УПСЗН, Пенсійний фонд), 7 об'єктів бізнесу, готель, три пожежні машини, 20 автомобілів.