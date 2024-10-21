Російські війська продовжують здійснювати регулярні ракетні атаки на Кривий Ріг. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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У Кривому Розі чули вибух

Повітряну тривогу в Кривому Розі оголосили о 10:27. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Як повідомляють кореспонденти Суспільного, вибух прогримів буквально за кілька хвилин – близько 10:32.

Вибух в місті прокоментував також міський голова Кривого Рогу.

Знову балістична ракетна атака. Можливі повторні запуски,

– написав Олександр Вілкул.

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