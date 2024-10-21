Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Є інформація про поранених містян.

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Російський удар по Запоріжжю

Росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя. Попередньо, одна людина поранена. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд,

– уточнив Федоров.

Зазначимо, що вибухи в Запоріжжі пролунали близько 09:14, що підтвердив і глава ОВА.

Тривогу у регіоні оголосили о 09:11. Як вказали у Повітряних силах, причиною стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.

Вже після вибухів додалася загроза застосування балістичного озброєння з Криму.