Зеленський поспілкувався з FT після того, як у четвер у Брюсселі поінформував 27 лідерів ЄС про свій план, а також після зустрічі з найбільшими політичними партіями в асамблеї блоку.

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"Люди ніколи нам цього не говорили. Люди бояться сказати про це мені", – зазначив президент, закликаючи цих посадовців говорити відкрити.

За словами президента,тим, хто вважає, це раціональним, слід "викласти це на стіл, відкрито".

"Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами", – додав Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що він відкритий до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні", і не мають на мені підірвати підтримку країни.

"Бразиліє, у вас є план? Чудово. Пропозиція з Китаю ми не проти. . . Але, прошу, не розділяйте нас", – сказав він.

Що насправді схилить Путіна до миру

Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Україна отримає офіційне запрошення до НАТО, це змусить російського диктатора Путіна почати переговори щодо миру.

Глава держави наголосив, що офіційне запрошення до вступу в НАТО є "єдиним способом" для України пережити російське вторгнення. Також це посилить українську дипломатію на шляху до завершення війни.

Довідково. В міжнародному політикумі наразі обговорюють можливість запропонувати Україні членство в НАТО в обмін на території. Ідеться про те, що адміністрація Байдена нібито чинить сильний тиск на Банкову, щоб представники української влади першими вийшли та публічно заявили, що готові до переговорів з Росією та до територіальних поступок.