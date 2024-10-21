В Сумській ОВА повідомили про початок аварійно-рятувальних робіт. Серія вибухів у Сумах пролунала близько десятої ранку, це були "Шахеди", які повернулися з Полтавщини.

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Які наслідки удару по Сумах зранку 21 жовтня

Сьогодні зранку ворог здійснив масований авіаційний удар по місту Суми. Росіяни спрямували "Шахеди" на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури обласного центру,

– ідеться в повідомленні.

Наслідки ворожої атаки уточнюють, розпочали аварійно-рятувальні роботи.

В ОВА закликають перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Росія б'є по українських містах

Окрім загрози від "Шахедів", була і балістична загроза. Ворог уже обстріляв Запоріжжя та Кривий Ріг. У Запоріжжі відомо про щонайменше 5 поранених.

Як повідомили в ПС, по Сумщині пускали й КАБи.