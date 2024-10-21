Зранку 21 жовтня у місті Суми пролунали вибухи. Інформація про постраждалих або руйнування наразі не надходила. Окрім цього, окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю.

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Що відомо про вибухи в Сумах сьогодні

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 9:57. Протягом кількох хвилин вибухи пролунали ще двічі.

Моніторингові канали інформують, що Суми перебувають під атакою дронів, які повернулися з Полтавщини. Слід сказати, що зранку безпілотники продовжували літати Україною.