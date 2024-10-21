Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у телеграмі. До речі, вночі російські загарбники також атакували область ударними дронами. Працювала ППО.

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Які наслідки атаки на Одещину 20 жовтня

Посадовець зазначив, що внаслідок ракетної атаки на припортову інфраструктуру ввечері 20 жовтня виникла пожежа.

На щастя, постраждалих та загиблих немає,

– заявив голова ОВА.

Також Олег Кіпер розповів, що внаслідок падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави й закинутої будівлі. Минулося без постраждалих. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

"Після ракетної атаки росіяни завдали удару безпілотниками, які були знищені нашими силами протиповітряної оборони", – зазначив посадовець.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.