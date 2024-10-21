Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у телеграмі. До речі, вночі російські загарбники також атакували область ударними дронами. Працювала ППО.
Читайте також Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина
Які наслідки атаки на Одещину 20 жовтня
Посадовець зазначив, що внаслідок ракетної атаки на припортову інфраструктуру ввечері 20 жовтня виникла пожежа.
На щастя, постраждалих та загиблих немає,
– заявив голова ОВА.
Також Олег Кіпер розповів, що внаслідок падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави й закинутої будівлі. Минулося без постраждалих. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.
"Після ракетної атаки росіяни завдали удару безпілотниками, які були знищені нашими силами протиповітряної оборони", – зазначив посадовець.
Дивіться також Обстріл Харкова КАБами: кількість постраждалих зросла до 13
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.