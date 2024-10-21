Наразі на місці влучання триває пошуково-рятувальна операція. Також працюють медики, які надають допомогу травмованим у Харкові.

До теми Удар ворога по Харкову: момент ворожої атаки потрапив на відео

Скільки людей постраждало у Харкові після російської атаки

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що, станом на 08:02, відомо про щонайменше 13 постраждалих унаслідок російських авіаударів по Харкову.

За попередньою інформацією МВС, російські військові завдали ударів по місту за допомогою КАБ-250 з УМПК. На місцях події виникли два незначні осередки пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували.

Наслідки ворожої атаки у Харкові / Фото ДСНС і Нацполіції

У Харкові також розгорнута робота штабу, де слідчі приймають заяви від постраждалих про пошкодження майна.

На місці також працювали психологи ДСНС, що допомогли 10 людям.

До слова, у Харкові ввечері 20 жовтня чули серію звуків вибухів під час того, як ворог атакував місто керованими авіабомбами. Мер Ігор Терехов уточнив, що під ударами опинилися три райони міста, а у деяких з них є певні проблеми з електропостачанням.