Сейчас на месте попадания продолжается поисково-спасательная операция. Также работают медики, которые оказывают помощь травмированным в Харькове.

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Сколько людей пострадало в Харькове после российской атаки

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что, по состоянию на 08:02, известно о, по меньшей мере, 13 пострадавших в результате российских авиаударов по Харькову.

По предварительной информации МВД, российские военные нанесли удары по городу с помощью КАБ-250 с УМПК. На местах происшествия возникли два незначительных очага пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Последствия вражеской атаки в Харькове / Фото ГСЧС и Нацполиции

В Харькове также развернута работа штаба, где следователи принимают заявления от пострадавших о повреждении имущества.

На месте также работали психологи ГСЧС, что помогли 10 людям.

К слову, в Харькове вечером 20 октября слышали серию звуков взрывов во время того, как враг атаковал город управляемыми авиабомбами. Мэр Игорь Терехов уточнил, что под ударами оказались три района города, а в некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением.