Харьковская областная прокуратура рассказала о последствиях ударов и показала видео, на котором камера зафиксировала момент прилета.

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Что известно об ударе по Харькову

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что Россия запустила 4 авиационных боеприпаса ориентировочно в 22:00 21 октября в направлении Харькова.

Два из них попали в Харьковской области, еще два – по городу Харьков,

– заявил спикер.

Дмитрий Чубенко объяснил, что враг в Харькове попал по Киевскому и Основянскому району города.

Момент попадания в Киевском районе: смотрите видео

К сожалению, Россия ранила 12 человек, у них закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, острая реакция на стресс.

В самом Харькове Россия попала:

в Киевском районе в частную жилую застройку. В частности, враг уничтожил жилой дом и повредил коммерческую недвижимость, заправку и несколько частных жилых домов;

в частную жилую застройку. В частности, враг уничтожил жилой дом и повредил коммерческую недвижимость, заправку и несколько частных жилых домов; в Основянском районе – прямое попадание в жилой дом. Взрыв его фактически уничтожил. В нескольких десятках метров – многоэтажка, там поврежден фасад и окна.

Что известно об атаке врага: смотрите видео

В прокуратуре объяснили, что, по предварительным данным, враг для атаки использовал фугасную авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции. Вероятно, Россия также использовала гибридную авиационную планирующую бомбу и ракеты "Гром-Е1".

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.