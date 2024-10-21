Харківська обласна прокуратура розповіла про наслідки ударів та показала відео, на якому камера зафіксувала момент прильоту.

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Що відомо про удар по Харкову

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що Росія запустила 4 авіаційні боєприпаси орієнтовно о 22:00 21 жовтня в напрямку Харкова.

Два з них влучили в Харківській області, ще два – по місту Харків,

– заявив речник.

Дмитро Чубенко пояснив, що ворог в Харкові влучив по Київському та Основ'янському районі міста.

Момент влучання в Київському районі: дивіться відео

На жаль, Росія поранила 12 людей, у них закриті черепно-мозкові травми, перелами, гостра реакція на стрес.

В самому Харкові Росія влучила:

в Київському районі в приватну житлову забудову. Зокрема, ворог знищив житловий будинок та пошкодив комерційну нерухомість, заправку та декілька приватних житлових будинків;

в приватну житлову забудову. Зокрема, ворог знищив житловий будинок та пошкодив комерційну нерухомість, заправку та декілька приватних житлових будинків; в Основ'янському районі – пряме влучання в житловий будинок. Вибух його фактично знищив. За декілька десятків метрів – багатоповерхівка, там пошкоджений фасад та вікна.

Що відомо про атаку ворога: дивіться відео

У прокуратурі пояснили, що, за попередніми даними, ворог для атаки використав фугасну авіаційну бомбу з універсальним модулем планування і корекції. Ймовірно, Росія також використала гібридну авіаційну плануючу бомбу та ракети "Гром-Е1".

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.