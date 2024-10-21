Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер в телеграме. Кстати, ночью российские захватчики также атаковали область ударными дронами. Работала ПВО.

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Какие последствия атаки в Одесской области 20 октября

Чиновник отметил, что в результате ракетной атаки на припортовую инфраструктуру вечером 20 октября возник пожар.

К счастью, пострадавших и погибших нет,

– заявил председатель ОВА.

Также Олег Кипер рассказал, что в результате падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания. Пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидировали спасатели.

"После ракетной атаки россияне нанесли удар беспилотниками, которые были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны", – отметил чиновник.

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