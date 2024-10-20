Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Одессе слышали взрывы

Воздушная тревога для южных областей, в частности, Одесской прозвучала вечером, в 20:10. В тот же момент Воздушные силы сообщили о скоростной цели, которая двигалась в направлении Одесской области. Через несколько минут там прогремели взрывы.

По данным мониторинговых каналов, было громко в пределах Одесского района. По состоянию на сейчас более подробная информация о возможных последствиях вражеской атаки обнародована не была. Мэр Геннадий Труханов пока не комментировал это.

Уже в 20:27 на территории Одесской области раздался сигнал отбоя воздушной тревоги.

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Напомним, вечером 18 октября россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки была поражена жилая застройка. Предварительно, враг атаковал город двумя ракетами. На месте возник пожар.