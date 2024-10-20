Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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В Одесі чули вибухи

Повітряна тривога для південних областей, зокрема Одеської пролунала ввечері, о 20:10. Тієї ж миті Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку Одеської області. За кілька хвилин там прогриміли вибухи.

За даними моніторингових каналів, гучно було у межах Одеського району. Станом на зараз детальнішої інформації стосовно ймовірних наслідків ворожої атаки оприлюднено не було. Міський голова Геннадій Труханов наразі не коментував це.

Вже о 20:27 на території Одеської області пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

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Нагадаємо, ввечері 18 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки було уражено житлову забудову. Попередньо, ворог атакував місто двома ракетами. На місці виникла пожежа.