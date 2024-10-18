Про це повідомляє Одеська міська рада. Там зазначають, що наразі в регіоні оголошено тривогу через рух Одещиною ворожих ударних БпЛА.

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Атака Росії на Одесу

Внаслідок російської ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову. На місці виникла пожежа. Працюють рятувальні та оперативні служби,

– вказали у міській раді.

Зазначимо, що про вибухи в Одесі повідомляли близько 21:01. За кілька хвилин до цього Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Одеської області. Попередньо, ворог атакував місто двома ракетами.

Невдовзі після вибухів місцеві пабліки писали про пожежу в триповерховому будинку.

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