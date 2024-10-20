Як розповіли у ДПСУ, цікавий інцидент за участі іноземця стався у пункті пропуску "Старокозаче". Там 43-річний китаєць безуспішно намагався потрапити на територію України.

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Пропонував гроші за доступ в Україну

Під час контролю мігрант не зумів підтвердити мету свого перебування на території нашої держави. Також він зовсім не орієнтувався, куди саме прямує.

Усвідомлюючи, що за таких обставин до України йому не потрапити, чоловік пішов іншим шляхом. Він запропонував інспектору прикордонного контролю неправомірну грошову винагороду в розмірі 200 доларів США.

Військовослужбовець від пропозиції відмовився. Стосовно хабародавця направлено повідомлення до Національної поліції.

До слова, нещодавно, на пункті пропуску "Лужанка" затримали чоловіка, який підробив документи, щоб видати себе за жінку.