У Держприкордонслужбі зазначили, що ще минулоріч "жінка" такою не було.
Дивіться також Румунський ведмідь-турист переплив Тису та потрапив на камери прикордонників – відео
Історія про "новоспечену леді" на кордоні
Так, на пункті пропуску "Лужанка" прикордонники виявили чоловіка, котрий впевнено видавав себе за жінку. Так, громадянин показав документи на ім’я 25-річної уродженки Одеси.
Все б нічого, але "жінка" минулого літа ще була чоловіком – навіть "встиг" пройти ВЛК,
– пишуть у ДПСУ.
Так, оперативники прикордонної служби швидко виявили, що магічна трансформація відбулася лише на папері. Там вказали, що оцінили кмітливість чоловіка, але пропускати його за кордон не стали.
"Замість цього – відправили повідомлення про кримінальне правопорушення до Національної поліції, щоб з’ясувати, чи не перетвориться вона на когось іншого", – акцентують в Держприкордонслужбі.
До слова, нещодавно у ДПСУ розповідали історію чоловіка, який одружився з власною 78-річною тещею, щоб виїхати до її доньки в Італію. Як привід "подружжя" хотіло використати інвалідність пенсіонерки.