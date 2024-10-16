У Держприкордонслужбі зазначили, що ще минулоріч "жінка" такою не було.

Дивіться також Румунський ведмідь-турист переплив Тису та потрапив на камери прикордонників – відео

Історія про "новоспечену леді" на кордоні

Так, на пункті пропуску "Лужанка" прикордонники виявили чоловіка, котрий впевнено видавав себе за жінку. Так, громадянин показав документи на ім’я 25-річної уродженки Одеси.

Все б нічого, але "жінка" минулого літа ще була чоловіком – навіть "встиг" пройти ВЛК,

– пишуть у ДПСУ.

Так, оперативники прикордонної служби швидко виявили, що магічна трансформація відбулася лише на папері. Там вказали, що оцінили кмітливість чоловіка, але пропускати його за кордон не стали.

"Замість цього – відправили повідомлення про кримінальне правопорушення до Національної поліції, щоб з’ясувати, чи не перетвориться вона на когось іншого", – акцентують в Держприкордонслужбі.

До слова, нещодавно у ДПСУ розповідали історію чоловіка, який одружився з власною 78-річною тещею, щоб виїхати до її доньки в Італію. Як привід "подружжя" хотіло використати інвалідність пенсіонерки.