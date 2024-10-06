У Держприкордонслужбі вказали, що клишоногий, ймовірно, переплив Тису.

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Румунський ведмідь потрапив в Україну

Так, прикордонники розповіли, що на околиці закарпатського міста Тячів помітили ведмедя.

Неподалік від місця, де камери зафіксували рух клишоногого, по річці Тиса пролягає кордон з Румунією. З румунського боку у цій місцевості знаходяться гори та густий ліс, де, ймовірно, і мешкає бурий,

– розповіли у ДПСУ.

Службовці вказали, що після купання у Тисі ведмедю, схоже, просто захотілося помандрувати Україною – що і потрапило в об'єктиви камер спостереження.

Мандри румунського ведмедя в Україні: дивіться відео

До слова, прикордонники в Україні регулярно натрапляють на громадян, які намагаються за картами з інтернету нелегально покинути країну. Однак у ДПСУ попереджають, що це може бути дуже небезпечно, адже нелегали ризикують наштовхнутися на диких тварин, таких як ведмеді та кабани.