Тепер "подружжю" може загрожувати кримінальна відповідальність. Про це повідомили в у Державній прикордонній службі.

Дивіться також Де фіксують більшість випадків незаконного перетину кордону: у ДПСУ назвали країни

Що відомо про інцидент на кордоні

На кордоні з Угорщиною прикордонники затримали чоловіка, який одружився зі своєю тещею, щоб виїхати до її доньки в Італію. Чоловікові 42 роки, а "дружині" – 78. Він родом із Хмельниччини, а вона – з Луганщини.

Шлюб був офіційно зареєстрований в одному з київських ДРАЦСів ще минулого року, але прикордонники запідозрили, що він є фіктивним.

У пункт пропуску "Тиса" мікроавтобусом, що здійснює регулярні міжнародні пасажирські перевезення, прибуло подружжя громадян України. Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам Чопського загону, що супроводжує її на лікування в Італію. Втім, у ході спілкування, прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої "дружини на папері", яка насправді є його тещею,

– мовиться у повідомленні прикордонників.

Пізніше чоловік зізнався, що фактично перебуває у шлюбі з донькою своєї супутниці. Йому відмовили у перетині кордону.

"Він мав на меті потрапити в Італію до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, аби допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також з виїздом за кордон", – кажуть у ДПСУ.

Крім того, що незвичному "подружжю" не вдалося перетнути кордон, тепер їм може загрожувати кримінальна відповідальність.

У діях жінки вбачають порушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон, а в діях чоловіка – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.