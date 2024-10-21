Российские войска продолжают совершать регулярные ракетные атаки на Кривой Рог. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Кривом Роге слышали взрыв

Воздушная тревога в Кривом Роге объявлена ​​в 10:27. Тогда же Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Как сообщают корреспонденты Суспильного, взрыв прогремел буквально через несколько минут – около 10:32.

Взрыв в городе прокомментировал также мэр Кривого Рога.

Снова баллистическая ракетная атака. Возможны повторные запуски,

– написал Александр Вилкул.

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К слову, утром 21 октября взрывы прогремели также в Запорожье. Впоследствии стало известно, что российские войска ударили по жилому кварталу города.