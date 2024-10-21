Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев, отметив, что более подробная информация по этому пролету 21 октября ожидается от Днепропетровской областной военной администрации. Напомним, что вечером 20 октября россияне также нанесли удар по Кривому Рогу, в результате которого пострадал 12-летний ребенок.

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Это открытый терроризм

"Мониторинговые ресурсы сообщают, что очевидно это снова проклятый "Искандер-М", – отметил корреспондент.

Поздно вечером 20 октября в Покровском районе города также прогремел громкий взрыв, который услышали также жители других районов.

По информации Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу ударила ракета. По предварительным данным, это также был "Искандер-М", выпущенный с территории временно оккупированного Крыма.

Попадание произошло в густо населенный жилой массив Кривого Рога. Взрывная волна повредила отель, пять многоэтажных домов, объект культуры, отделение банка, два магазина и по меньшей мере 14 легковых автомобилей,

– сообщил он.

В результате ракетной атаки 20 октября, по официальным данным, пострадали четыре человека. К счастью погибших нет. Среди четырех раненых – 12-летняя девочка, 22-летний мужчина, а также женщины 36 и 63 лет. Медики оказали им первую помощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

На месте ракетного прилета работали все оперативные службы, которые должны помогать людям и ликвидировать последствия ракетного обстрела.

По обстрелу, который состоялся сегодня, 21 октября, ждем официальную информацию. Надеемся, что нет раненых, а тем более жертв,

– сказал Фефилатьев.

Он уточнил, что визуально место попадания выглядит так, что это не прилет С-300, а именно баллистической ракеты. Кроме того, предварительно мониторинговые ресурсы отмечают, что с территории временно оккупированного Крымского полуострова россияне стреляют именно ракетами "Искандер-М".

Для понимания масштабов разрушения, по его словами, взрывчатое вещество в каждой ракете составляет примерно 480 килограммов. Также эти прилеты происходят исключительно в городской застройке, где много гражданских объектов, нет ни военных частей, ни других милитаристских объектов, чтобы россияне якобы имели право запускать свое железо. Там расположены гостиницы, многоэтажки.

"Это открытый терроризм, потому что мощное армейское оружие летит по жилым кварталам города", – отметил Александр Фефилатьев.

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