Цей літак є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". 24 Канал закликає жителів усіх областей України йти в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Тривога по всій Україні пролунала близько 12:18. Повітряні сили попередили про зліт ворожого МіГ-31К.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!

– написали військові.

До слова, російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що здатна оминати системи ППО України. Цими ракетами Росія вже неодноразово обстрілювала нашу державу.

Також поблизу МіГ-31К можуть бути присутні винищувачі Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети. Це посилює острахи щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язаної з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Загалом зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти розташовані на відстані декількох областей Росії від держкордону України.