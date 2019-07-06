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      Угорщина покладає надії на Зеленського у вирішенні конфлікту між країнами

      94 Читать новость на русском
      Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто
      Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто / ua.news

      Угорщина блокує зустрічі у межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Радою закон про освіту. Конфлікт загострився після ухвалення в Україні мовного закону. Угорщина сподівається, що Зеленський внесе поправки до цих законів.

      Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що Володимира Зеленського вважають новою надією.

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      Сійярто сподівається, що президент України внесе поправки до законів про освіту та про мову. Він додав, що угорці, які живуть в Україні, раніше мали можливість навчатися рідною мовою до моменту, поки "освітній закон" не ухвалили.

      Щодо мовного закону – то він практично вбиває шанси використовувати угорську у держуправлінні, культурі, медіа,
      – сказав Сійярто.

      Міністр зауважив, що поправка, яка дасть можливість угорцям використовувати свою рідну мову у зазначених галузях, їх повністю задовольнить.

      Що змінює новий закон про мову?

      Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.


      Що передбачає закон про мову: інфографіка 24 каналу

      Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року.

      Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.

      Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.

      Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула. Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.

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      Теги: Новини України Новини політики Угорщина Українська мова Освіта Законодавство
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